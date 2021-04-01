Четверг, 1 Апреля 2021 15:21

АрмИнфо.Члены комиссии по армянским вопросам Палаты представителей Конгресса США, после прошлогодних разрушительных атак Турции и Азербайджана, требует выделить в 2022 финансовом году более 100 миллионов долларов американской помощи Армении и Арцаху.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), требование было озвучено, когда председатель подкомитета по ассигнованиям Палаты представителей по международным операциям Барбара Ли и член рейтингового агентства Хел Роджерс (Hal Rogers ) приступили к разработке законопроекта о внешней помощи на 2022 финансовый год.

В распространенном 31 марта сопредседателями фракции по армянским вопросам Франком Паллоне и Джеки Спейер, а также вице-председателем Адамом Шиффом письме отмечается, что запросы для Армении и Арцаха, указанные в законопроекте об ассигнованиях на 2022 финансовый год, имеют ключевое значение для оказания помощи стране в обеспечении большей безопасности населения, укреплении демократии и устойчивого экономического развития, гражданского общества, помощи в его реакции на пандемию COVID-19 и, что наиболее важно, в облегчении продолжающегося гуманитарного кризиса в Арцахе.

В частности, конгрессмены требуют предоставить надежное финансирование для прямой помощи армянскому народу Нагорного Карабаха в восстановлении и реабилитации, в включая удовлетворение таких срочных подробностей как предоставление жилья, обеспечение продовольственной безопасности и водоснабжения, оказание санитарной, медицинской помощи и содействие беженцам, восстановление инфраструктур.

Также указывается необходимость предоставить 2 миллиона долларов на программы уничтожения обычных вооружений в Нагорном Карабахе, а также выделить 100 миллионов долларов на помощь Армении в сфере экономики, управления, верховенства закона и безопасности через счета Государственного департамента и USAID.

В заключение требуется приостановить всю помощи США в области безопасности Азербайджану до тех пор, пока не будет подтверждено прекращение всех нападений на Армению и Арцах.