Четверг, 1 Апреля 2021 15:20

АрмИнфо. Попытки власти ужесточить ответственность и наказание СМИ за клевету обусловлены их стремлением оказать давление на неблагоприятную для себя информационную атмосферу. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Предлагаемые вице-спикером НС Аленом Симоняном изменения в Гражданский кодекс РА, согласно которым штраф за оскорбления и клевету предлагается увеличить в три раза - это попытка власти найти способы защиты. Но я не думаю, что увеличение штрафа с миллиона до трех или с двух миллионов до шести способно существенно изменить ситуацию. Таким образом, все эти инициативы лишь продемонстрируют свою неприемлемость и бессмысленность. Либо просто не достигнут своего результата", - прогнозирует эксперт.

В этом свете, Навасардян приветствовал, адресованный президенту Армении, призыв международной правозащитной организации Freedom House не подписывать данный законопроект. По его словам, международные структуры практически не обращали внимания на беспокойство, озвученное не так давно армянскими общественными организациями и журналистским сообществом.

"И наблюдаемая сегодня смена данного тренда, вне всяких сомнений, является достаточно положительной тенденцией. Все наши попытки прошлых лет демонстрируют, что успех гражданского общества, успех экспертно-аналитического сообщества возможен лишь в случае совпадения их позиции с позициями международных структур. И сегодня мы как будто видим восстановление подобной среды в отношении Армении", - подчеркнул он.

Комментируя перспективы подписания данного закона президентом страны Арменом Саркисяном, эксперт подчеркнул, что основной причиной, способной побудить президента не подписывать документ и обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить его соответствие Конституции, скорее всего, станут консультации с юристами. И, по его прогнозам, судя по всему, Саркисян поступит именно так.

"В любом случае я оцениваю данный законопроект как шаг назад в сфере защиты свободы слова и СМИ в нашей стране. И я не вижу никакого обоснования в пользу того что предыдущий размер штрафа был неэффективен в деле предотвращения распространения клеветы и оскорблений на страницах СМИ. Соответственно, я не усматриваю ровно никакой необходимости в его утроении", - подытожил президент ЕПК.