Четверг, 1 Апреля 2021 12:50

АрмИнфо.Глава партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян предложил премьер-министру РА Николу Пашиняну обратиться к президенту с ходатайством о присвоении генерал-майору Аркадию Тер- Тадосяну звания Национального Героя Армении за выдающиеся заслуги перед страной.

"Вчера, 31 марта ушел из жизни Герой Арцаха, генерал-майор Вооруженных сил Армении Аркадий Тер-Тадевосян - Коммандос. Уверен, нет необходимости рассказывать о героических подвигах Коммандоса и исключительных заслугах, оказанных родине во время Арцахской войны, а также в более поздних сражениях за защиту нашей Родины.

Исходя из вышесказанного, я предложил премьер-министру обратиться к президенту Республики с ходатайством о присвоении генерал-майору Аркадию Тер-Тадевосяну высшего звания Национального Героя Армении за выдающиеся заслуги перед Республикой Армения государственного значения, посмертно наградив его орденом "Отечества"", - говорится в заявлении Марукяна, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что 31 марта на 82-ом году из жизни ушел легендарный генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос). Коммандос родился 22 мая 1939. После учебы в Бакинском общевойсковом командном училище, а затем ленинградской военной академии транспорта и тыла служил в Афганистане, Германии, Чехословакии, Белоруссии и с 1987 года - в Армении.

С 1988 - принимал активное участие в обучении ополченцев. В 1990 - стал членом добровольческого отряда "Сасунци Давид". Отряд защищал приграничные армянские села, которые подвергались постоянным нападениям и обстрелам со стороны азербайджанских боевиков.

6 мая 1991 - назначен начальником отдела вневойсковой подготовки Комитета обороны - первого государственного военного ведомства при правительстве РА, в сложных политических условиях проводит целевую работу в учебных заведениях республики, в бывшем ДОСААФ и других организациях, изучает опыт государств, обретших независимость в деле строительства вооруженных сил.

13 июля 1991 - полковник Тер-Тадевосян и подполковник Феликс Гзоглян направились в Арцах, где занимались обучением ополченцев.

В Афганистане его прозвали "Горный Лис" признавая его мастерство в горной войне. В Арцахе за особую методику спецподготовки его прозвали "Коммандос".

В 1992 - Аркадий Тер-Тадевосян разработал и провел блестящую операцию по освобождению Шуши (8-9 мая). Разработанный Аркадием Тер-Тадевосяном в обстановке строжайшей секретности план штурма крепости Шуши (кодовое название операции "Свадьба в горах") стал венцом его военной биографии и первым крупномасштабным действием, осуществленным под руководством единого Штаба обороны Нагорно- Карабахской Республики. 9 мая 1992 г. армянские воинские части, к изумлению державшего высоту врага (Хаттаб позже признается в этом в своих интервью), овладели главной цитаделью противника в Нагорном Карабахе. Именно с высот Шуши и велся постоянный обстрел столицы НКР

- Степанакерта. Благодаря командирскому таланту Аркадия Тер-Тадевосяна и потенциалу Армии обороны Арцаха и Главного штаба ССА Шушинскую операцию удалось выполнить с минимальными потерями. 25 мая 1992 - ему присвоили звание генерал-майора.

Аркадий Тер-Тадевосян внес неоценимый вклад в создание Армии Обороны НКР. Свои знания и богатый опыт он продолжал использовать на должности начальника управления по воспитанию кадров Министерства обороны, помощника министра, а с 2002 года - в бывшем ДОСААФ. Награжден орденом "Боевой Крест" I степени, орденом Красного Знамени, орденом "Знак Почета", почетный гражданин Еревана (1998), "Герой Арцаха" (2009, за исключительные заслуги перед Отечеством).