Четверг, 1 Апреля 2021 12:48

АрмИнфо.В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) в г. Степанакерте продолжает работу Пункт приема граждан. В нем же функционирует <горячая линия> по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, по оказанию гуманитарной помощи, содействии в трудоустройстве и другим проблемным темам.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, всего за помощью в пункт приема граждан обратились более 3,5 тыс. человек. В том числе более 800 обращений поступило по телефону <горячей линии>.

Дежурные офицеры, осуществляющие прием обращений по телефону или лично, обязательно уточняют характер проблемы, у родственников выясняют сведения о предполагаемом районе пропажи военнослужащего, фиксируют их контактные данные. Мероприятия по поиску пропавших без вести в дальнейшем проводятся военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон. Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Помимо работы с обращениями жителей Нагорного Карабаха, Центр гуманитарного реагирования РМК приступил к доставке адресной гуманитарной помощи.

Накануне военнослужащие миротворческого контингента передали более 650 килограмм гуманитарной помощи, предоставленной некоммерческой организацией <Русская гуманитарная миссия и благотворительными фондами <Доктор Лиза> и <Спеши к добру> многодетным семьям и вынужденным переселенцам, проживающим в Степанакерте.

Эти люди получили все самое необходимое для обустройства быта - одеяла, подушки, газовые горелки для приготовления пищи, средства гигиены, продукты и иное имущество для улучшения условий жизни.

В течение нескольких дней российскими военнослужащими было передано более 16,5 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха. В том числе -медицинское оборудование для больниц и фельдшерских пунктов, учебники и детская литература для школьников.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.