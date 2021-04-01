Четверг, 1 Апреля 2021 12:47

АрмИнфо.Правительство Армении 1 апреля одобрило проект приказа президента РА "Об утверждении соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Республики Ирак о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов".

Как сообщается на официальном сайте правительства, документ был подписан 22 февраля 2021 года.