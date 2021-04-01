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АрмИнфо. Экс-губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян возглавит министерство высокотехнологичной промышленности. Об этом сообщил глава кабмина Никол Пашинян на заседании правительства РА 1 апреля.
Отметим, что проект решения об освобождении Чобаняна от должности главы Тавуша сегодня был в повестке заседания правительства в числе необсуждаемых вопросов.
Накануне бывший глава МВП Акоп Аршакян подал в отставку.
Айк Чобанян имеет большой опыт работы в сфере информационных технологий. В 2006-2013 гг. Чобанян был членом правления Союза ИТ-предприятий Армении. В 2012 году основал компанию "Арпи Солар" и в том же году возглавил фонд "Духовное возрождение Тавуша". В 2014-2017 гг. работал заместителем директора Союза предприятий информационных технологий и директором UIT EXPO. В 2016 году основал Фонд устойчивого энергетического развития, а в 2018 году - компанию "Фринерджи". С 2016 года - председатель совета попечителей фонда "Настоящая школа", а с 2017 года - глава Ассоциации фестивалей Армении.ьном сайте правительства, документ был подписан 22 февраля 2021 года.
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|В Армении сохраняются высокие темпы заражения коронавирусом
|Мнение: Турция и Азербайджан при вмешательстве третьих стран делают все возможное для уменьшения российского фактора в регионе
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Министр высокотехнологической промышленности Армении подал в отставку
|Армения скоро получит первые 15 тыс. доз российской вакцины Спутник V. Вопрос о совместном его производстве находится за семью печатями
|Скончался легендарный командир операции "Свадьба в горах"
|Состоялась встреча сопредседателей Mежправительственной Туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству
|Семь пятниц на неделе: Теперь Азербайджан заявляет об использовании "Искандеров" под Шуши
|Арман Татоян возглавил рейтинг политических деятелей Армении - опрос
|Вице-спикер: Карвачар - всегда был и будет армянским, вне зависимости от того, под чьим контролем он сейчас находится
|Причины в фактическом срыве участия Армении в военно-технической выставке в Абу-Даби - некомпетентность чиновников
|Генпрокуратура РА: 39 лицам предъявлены обвинения в контрабанде оружия из Арцаха во время войны, 5 получили реальные сроки
|В СНБ Армении очередные новые назначения
|В Армении число заразившихся коронавирусом за сутки вновь перешагнуло отметку в 1 тыс. случаев
|В ежегодном докладе Госдепа США о соблюдении прав человека 2020 года указывается бесчеловечное обращение азербайджанских военных с армянами
|Тюрколог: Армения оказалась под угрозой "мягкого" захвата Турцией
|Политик: Отставка Пашиняна должна предполагать решение проблем, а не являться самоцелью
|МЧС Армении: На Верхнем Ларсе порядка 490 большегрузов ожидают очереди для проезда
|Новоназначенный посол Великобритании уже в Ереване
|Президент Армении: Прежде чем говорить о нормализации отношений с Баку, нужно решить ряд болезненных вопросов
|Америабанк удостоился награды <Превосходство качества 2020> от Райффайзен Банк Интернешнл
|Президент Армении: Конституция Армении абсолютно не сбалансирована
|Под председательством Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности Армении
|Армен Саркисян: Для Армении отношения с Россией являются константой
|Путин наградил Рубена Маркарьяна Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
|Отказ от поездки на территории, перешедшие под контроль Азербайджана стали поводом для критики посла Германии в Баку
|Президент Армении принял группу независимых депутатов парламента
|Президент Армении и министр юстиции обсудили законодательный пакет "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "Судебного кодекса РА""
|2 золотые и 1 серебряная медали: Армения приняла участие в международном конкурсе-фестивале робототехники
|Степанакерт обвинил Баку в попытках подорвать стабильность в регионе и российскую миротворческую миссию
|Ввиду отсутствия прокуроров, заседание по делу Роберта Кочаряна и других перенесено на 2 апреля
|СК Арцаха принял в производство дело касательно возможной передачи "HALO Trust" турецким спецслужбам карты заминированных территорий НКР
|В Ереване состоится концерт, посвященный 100-летию Астора Пьяцоллы
|Прогноз: 20 июня в парламенте окажется не только "Мой шаг", но и Роберт Кочарян
|Трое полицейских задержаны СНБ Армении за вымогательство в особо крупных размерах
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|Главы МИД Ирана и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе после войны в Карабахе
|Арман Татоян: В процессе определения государственной границы РА не могут быть игнорированы границы и карты Первой Республики Армения
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|Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутной границы
|В Кремле напомнили о роли Путина в прекращении боевых действий в Карабахе
|Вице-спикер: В правящем блоке не видят никаких проблем с решением Конституционного суда Армении по делу Роберта Кочаряна
|Генсек АПП: Финансовая независимость сделала омбудсмена сильным и надежным партнером в борьбе с пытками
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|Тьерри Рибо: Региональное присутствие МККК и его финансовые возможности существенно увеличены
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