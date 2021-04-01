Четверг, 1 Апреля 2021 12:45

АрмИнфо. Экс-губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян возглавит министерство высокотехнологичной промышленности. Об этом сообщил глава кабмина Никол Пашинян на заседании правительства РА 1 апреля.

Отметим, что проект решения об освобождении Чобаняна от должности главы Тавуша сегодня был в повестке заседания правительства в числе необсуждаемых вопросов.

Накануне бывший глава МВП Акоп Аршакян подал в отставку.

Айк Чобанян имеет большой опыт работы в сфере информационных технологий. В 2006-2013 гг. Чобанян был членом правления Союза ИТ-предприятий Армении. В 2012 году основал компанию "Арпи Солар" и в том же году возглавил фонд "Духовное возрождение Тавуша". В 2014-2017 гг. работал заместителем директора Союза предприятий информационных технологий и директором UIT EXPO. В 2016 году основал Фонд устойчивого энергетического развития, а в 2018 году - компанию "Фринерджи". С 2016 года - председатель совета попечителей фонда "Настоящая школа", а с 2017 года - глава Ассоциации фестивалей Армении.ьном сайте правительства, документ был подписан 22 февраля 2021 года.