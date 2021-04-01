Четверг, 1 Апреля 2021 12:43

АрмИнфо. Внеочередное заседание парламента Армении стартовало с минуты молчания в память о Герое Арцаха, легендарном Аркадии Тер-Тадевосяне (Коммандос).

Отметим, что сегодня 1 апреля созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении. В повестку внеочередного заседания включен лишь один вопрос: законопроект о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Республики Армения.

Легендарный командир операции "Свадьба в горах" по освобождению Шуши от азербайджанской оккупации Аркадий Тер-Тадевосян ушел из жизни 31 марта на 82-ом году. Аркадий Тер-Тадевосян внес неоценимый вклад в создание Армии Обороны НКР. Свои знания и богатый опыт он продолжал использовать на должности начальника управления по воспитанию кадров Министерства обороны, помощника министра, а с 2002 года - в бывшем ДОСААФ. Награжден орденом "Боевой Крест" I степени, орденом Красного Знамени, орденом "Знак Почета", почетный гражданин Еревана (1998), "Герой Арцаха" (2009, за исключительные заслуги перед Отечеством).