Четверг, 1 Апреля 2021 12:36

АрмИнфо.В Посольстве Республики Казахстан в РА состоялась встреча посла Казахстана Болата Иманбаева с Генеральным директором <Enterprise Armenia> Левоном Оганесяном, в ходе которой были обсуждены вопросы казахстанско-армянского инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РА, во время беседы стороны отметили большой потенциал и перспективы роста в инвестиционной сфере на евразийском интеграционном пространстве. Посол подчеркнул, что важным инструментом реализации данного потенциала является совместная Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Армения, очередное заседание которой планируется в этом году. Он проинформировал собеседника о благоприятном инвестиционном климате и мерах государственной поддержки инвестиций в Казахстане, трехуровневой системе взаимодействия по вопросам привлечения инвестиций, а также пакете инвестиционных проектов и др.

Оганесян ознакомил с армянской системой привлечения, поддержки и сопровождения инвестиций по принципу <одного окна> и высоко оценил казахстанский опыт работы с иностранными инвесторами. В целях дальнейшего развития и активизации инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Арменией он выразил заинтересованность в заключении меморандума о сотрудничестве между соответствующими органами двух стран.

Отметим, что внешнеторговый оборот Армении со странами ЕАЭС в январе-декабре 2020г по сравнению с тем же периодом 2019г сократился на 2,6% (против 15,1%-го роста годом ранее), составив $2.2 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли Армении со странами ЕАЭС составило $842.4 млн, увеличившись за 12 месяцев на 8,6% (против роста на 26,4% годом ранее) на фоне роста импорта на 0,2% до $1.5 млрд при спаде экспорта на 8,3% до $705.3 млн (против роста импорта на 17,6% и экспорта на 10,5% годом ранее). Об этом свидетельствуют окончательные данные Статкомитета РА.

По статданным, Казахстан демонстрирует тренд роста внешнеторгового оборота Армении со странами ЕАЭС . В частности, внешнеторговый оборот

Армении с Казахстаном вышел из 38,4% -го спада на 96%-ый рост. В структуре внешней торговли Армении со странами ЕАЭС после России по объему следуют Беларусь, Казахстан и Кыргызстан - $79.6 млн, $16.3

млн и $2.1 млн соответственно.

Экспорт армянских товаров в направлении Казахстана возрос на 19,3% до $6.4 млн при скачке импорта в 3,4 раза до $9.9 млн, против спада этих показателей годом ранее на 45% и 20,9% соответственно. Удельный вес внешнеторгового оборота Армении со странами ЕАЭС в общей структуре внешней торговли составил по итогам 2020г 31,7% против 28,3% в 2019г. Причем, доля Казахстана выросла с 0,1% до 0,2%, а А именно в структуре внешней торговли Армении со странами ЕАЭС доля Казахстана составляет 0,7%.