Четверг, 1 Апреля 2021 11:12

АрмИнфо. Работы по поиску тел военнослужащих, погибших в ходе военных действий, сегодня двумя отрядами будут продолжены в направлении общины Аветараноц Аскеранского района и в Мартунинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

При этом в ведомстве подчеркнули, что количество тел, обнаруженных или переданных азербайджанской стороной с 13 ноября 2020 года из территорий, находящихся не под контролем Арцаха составило 1526. По предварительным данным 26 из них - это гражданские лица.