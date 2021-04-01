Четверг, 1 Апреля 2021 11:11

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 6 217 тестов на коронавирус, из коих было зарегистрировано 1 097 новых случаев заражения (17,6%). Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, число выздоровевших за сутки традиционно в разы уступает числу заболевших, составив 617 человек, при этом скончалось -18 .

Фактическое лечение в медучреждениях страны получают на данный момент 15 622 пациента.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 860 046 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 193 736 граждан (22,5%), выздоровел - 173 681 человек (89,6%), число летальных исходов достигло - 3533 (1,8%).