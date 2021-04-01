Четверг, 1 Апреля 2021 11:02

АрмИнфо.Несмотря на подписанное 10 ноября трехстороннее заявление, Азербайджан до сих пор не подтвердил/ратифицировал мандат российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил руководитель аналитического центра "Энакет", экс-советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

При этом он констатировал, что несмотря на это обстоятельство, Россия прочно закрепляется в Нагорном Карабахе, завершая строительство мобильного городка для своего миротворческого контингента.

"То, что в российско-азербайджанских отношениях, чувствуется дыхание Турции, и всё не так гладко, как это часто пытаются представить российские и азербайджанские официальные круги, уже достаточно очевидно.

Фиксируются различные азербайджанские провокации в зоне ответственности российских миротворцев: это и отсрочка репатриации пленных, и прямые или косвенные заявления, звучащие из Азербайджана о временном присутствии Российской Федерации в Арцахе, и противоречивые заявления вокруг "Искандеров"", - заметил эксперт.

Вместе с тем Абрамян считает, что в целом многочисленные нарушения договоренностей, достигнутых 10 ноября и 11 января, показывают, что Турция и Азербайджан при вмешательстве третьих стран делают все возможное для уменьшения российского фактора как в процессе, так и в регионе в целом и продвижения турецкой повестки.

Как ранее сообщало АрмИнфо, находящийся в Арцаха замминистра обороны России Дмитрий Булгаков накануне сообщил, что мобильные городки для миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе будут сданы в эксплуатацию не позднее 5 апреля, до конца апреля для миротворцев заработает мобильный госпиталь. <На сегодняшний день мы завершаем оборудование 25 таких городков, идет сдача в эксплуатацию, наладка. Не позднее 5-го апреля все будет введено в эксплуатацию, то есть все наши миротворцы будут обустроены>, - сообщил генерал армии.

Булгаков уточнил, что также по решению Министра обороны России Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе строится мобильный госпиталь, где, в случае необходимости, миротворцам силами медицинского отряда специального назначения будет оказываться квалифицированная помощь. Замглавы военного ведомства уточнил, что сборка мобильного госпиталя начнется не позднее 5 - 7-го апреля, к концу месяца он должен быть закончен.

Менее чем за три месяца в Нагорном Карабахе возведено и передано в эксплуатацию 12 блочно-модульных городков в Степанакерте, Гетаване, Каракенде, Хачмаче, Мартуни, Аскеране. В ближайшее время такие городки будут собраны в населенных пунктах Сисиан-2, Чартар, Лачинф, Сос, Джанятаг, Красный базар, Мардакерт, Зарыслы, Шуша, Забух, Джебраберт, Кырыкаха.