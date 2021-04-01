Четверг, 1 Апреля 2021 11:01

АрмИнфо.В период с 3 сентября по 31 декабря 2020 года в управление по конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры Армении было получено 201 материал, связанный с незаконно приобретенным имуществом. Об этом говорится в отчете Генеральной прокуратуры РА о деятельности новосозданного управления.

При этом в сообщении ведомства указывается, что 430 лиц подозревались в приобретении имущества незаконным путем.

По итогам анализа полученных данных было принято 214 решений начать исследования, а в отношении 216 человек - 83 решения не начинать исследование.

Решения о не возбуждении расследования были приняты в связи с отсутствием данных о наличии имущества незаконного происхождения на сумму, превышающую 50,000,000 драмов, предусмотренных законом, а также по другим основаниям.

Напомним, что еще в сентябре 2020 года АрмИнфо сообщало, что в Генеральной прокуратуре РА осуществлялся процесс кадрового пополнения структурного подразделения, осуществляющего функции, предусмотренные законом "О конфискации имущества незаконного происхождения". В частности, на должность начальника управления по делам о взыскании незаконного имущества Генпрокуратуры Армении был назначен Сиро Амирханян, на должность заместителя начальника Управления - Тигран Енокян, на должности старших прокуроров - Ани Саркисян и Геворк Кочарян, а на должность прокурора управления - Тигран Давтян.

Ранее приказом Генерального прокурора Армении от 1 сентября Србуи Галян была назначена на должность его заместителя, координирующего сферу функций по взысканию незаконного имущества.

Статья 4-33 закона "О конфискации имущества незаконного происхождения", которыми устанавливаются соответствующие основные правовые процессы и функции, вступил в силу со дня назначения не менее трех прокуроров первого состава ответственного подразделения Генеральной прокуратуры РА.