Четверг, 1 Апреля 2021 11:00

АрмИнфо.31 марта 2021 года в Торгово-промышленной палате Туркменистана, в рамках Международного форума «Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа», в формате видеоконференции состоялось заседание секции на тему «Влияние культуры, науки, литературы и искусства средних веков на духовно-культурное развитие человечества».

На заседании приняли участие туркменские и зарубежные ученые, историки и филологи, руководительский и профессорско-преподавательский состав ВУЗов Туркменистана и зарубежных стран, а также представители национальных СМИ. Армению с докладом «Туркменская культура в свете нового времени» представила старший преподаватель Кафедры тюркологии Факультета востоковедения ЕГУ, кандидат филологических наук Амалия Петросян.

В качестве модератора выступил президент Академии наук Туркменистана С.Тойлиев.

В своем выступлении руководитель Научно-исследовательского центра по Туркменистану университета Ланджоу Китайской Народной Республики Ван Сыхай отметил важность доверия людей в сохранении мира. Он выделил такие традиции человечества, как дружба, мир и сотрудничество как вечный каменный фундамент общества. По его словам, результатом этого стало становление и развитие Шелкового пути.

Ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая Т.Балыкбаев в своем выступлении рассказал о великих деятелях как Абай и Мухаммед Байрам хан Туркмен. Было предложено сотрудничать в сфере изучения философских мыслей деятелей Центральной Азии, таких, как Мухаммед Байрам хан Туркмен, Абай, Ибн Сина, Ясауи, Манас и др.

В ходе своего выступления проректор по науке и международным отношениям Ошского государственного юридического института Республики Кыргызстан, доктор исторических наук Б.Абытов рассказал о богатой истории города Ош как важного военно-стратегического, торгово-экономического и культурного центра на Великом Шел­­ко­вом пути.

Участники особо подчеркнули в своих выступлениях своевременность инициативы Туркменистана о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия. Была выделена важность использования Президентом Туркменистана термина "позитивный нейтралитет", что имеет глобальную и трансконтинентальную значимость, получает свое практическое воплощение в рамках многостороннего взаимодействия.