Среда, 31 Марта 2021 17:34

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств [Тюркский совет] выразил убеждение, что тюркоязычные страны должны поддержать усилия Баку по восстановлению территорий, перешедших по азербайджанской контроль в результате широкомасштабной военной агрессии против Арцаха, продлившихся 44 дня.

"Важно, чтобы тюркоязычные страны продолжили поддерживать Азербайджан и в деле защиты и возрождения тюркских памятников в Карабахе. Надеюсь, что в скором времени, после праздника Рамазан, мы посетим Шуши, что станет для нас еще одним праздником", - сказал Эрдоган, которого цитирует Анадолу.

Турецкий лидер также считает, что пришло время повысить статус Тюркского совета, превратив его в международную организацию.