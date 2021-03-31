Среда, 31 Марта 2021 17:33

АрмИнфо.Мэрия Еревана рассказала, когда в столице заработают фонтаны.

Так, согласно сообщению столичной мэрии, 22 фонтана и 8 водоемов мэрии Еревана, обслуживаемые ЗАО "Водные сооружения" готовятся к перезапуску. "В настоящее время ведутся ремонтные, уборочные и малярные работы. Водные сооружения Еревана предполагается перезапустить 7 апреля", - сообщили в мэрии.

Отметим, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса и жестких ограничительных мер, столичные фонтаны всё лето не работали. Их запустили лишь к осени.