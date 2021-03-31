Среда, 31 Марта 2021 17:33

АрмИнфо. В связи с предстоящими внеочередными парламентскими выборами была создана группа, так называемый, предвыборный штаб. Об этом сообщил глава аппарата правительства Армении Арсен Торосян.

В этот предвыборный штаб, как отметил чиновник, помимо его вошли также министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, министр окружающей среды Романос Петросян и экс-министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян. Главным координатором предвыборного штаба, по словам Торосяна, является Сурен Папикян.

Напомним, что по итогам встреч премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Армении Арменом Саркисяном, а также лидерами парламентских фракций <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> была достигнута договоренность о проведении внеочередных парламентских выборов 20 июня с.г.