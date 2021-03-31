Среда, 31 Марта 2021 16:04

АрмИнфо. Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян подал в отставку.

Так, Аршакян на своей странице в Facebook написал, что сегодня его последний рабочий день в качестве министра высокотехнологической промышленности Армении.

"Как гражданин Республики Армения считаю недопустимым применение насилия должностным лицом в отношении любого гражданина, мы обязаны двигаться по пути построения общества без насилия.

Как высокопоставленный чиновник, лицо, представляющее Армению на международной арене, тем более, обязан служить обществу примером на собственном опыте. Таким образом, я выражаю свою нетерпимость к насилию, как к психологическому, так и к физическому. Надеюсь, что произошедшее послужит уроком для нашего общества, и мы будем любить друг друга немного больше, а также будем уважать право каждого на личную жизнь, неприкосновенность семейной жизни", - написал Арщакян.

Он выразил благодарность премьер-министра РА Никола Пашиняна за доверие и предоставленную ему возможность послужить Родине на этой высокой должности, а также коллег из правительства за эффективную совместную работу.

"Спасибо нашим гражданам, которые доверили, полюбили или не очень, которые оценили или раскритиковали работу в период моего пребывания в должности. Уверяю, каждое слово поддержки и критики нашло свое место в нашей повседневной работе и успехах.

Многие наши братья пали в боях, я преклоняю голову перед их памятью и семьями, их героизм навсегда останется в наших сердцах. У нас очень красивая страна, где живут сильные и хорошие люди, не делите друг друга на классы. Своей ежедневной кропотливой и последовательной работой мы вместе построим счастливую, безопасную и развитую страну. А я продолжу работать на благо нашей любимой Родины и развития РА", - отметил Аршакян.

Напомним, что еще в первой декаде марта вокруг Аршакяна разразился скандал. Один из армянских журналистом сообщил, что Акоп Аршакян напал на него в кафе, разбил ноутбук и телефон. Затем в сети появились и кадры инцидента между министром и журналистом. После инцидента, министр извинился перед журналистом и заявил о готовности понести ответственность. Отметим, что это был уже второй скандальный инцидент, связанный с министром за последний период.

Ранее, разразился скандал вокруг участия Армении на международной выставке вооружения IDEX 2021 в Абу-Даби, в феврале текущего года. На выставке, в отличие от многочисленных ее участников, Армения была представлена не своими вооружениями и разработками, а буклетами и раздаточными материалами. Это было обусловлено тем, что из-за халатности вооружение просто не успели доставить в Абу-Даби до начала выставки.