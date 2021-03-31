Среда, 31 Марта 2021 15:44

АрмИнфо. Скончался легендарный командир операции "Свадьба в горах" Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос).

"С глубокой скорбью сообщаю, что ушел из жизни герой Арцаха, генерал-майор Аркадий Тер-тадовосян. Наш любимый Коммандос", - сообщил политолог Грант Мелик- Шахназарян.

Ранее, сообщалось о госпитализации Коммандоса.

Отметим, что Коммандос родился 22 мая 1939. После учебы в Бакинском общевойсковом командном училище, а затем ленинградской военной академии транспорта и тыла служил в Афганистане, Германии, Чехословакии, Белоруссии и с 1987 года - в Армении.

С 1988 - принимал активное участие в обучении ополченцев. В 1990 - стал членом добровольческого отряда "Сасунци Давид". Отряд защищал приграничные армянские села, которые подвергались постоянным нападениям и обстрелам со стороны азербайджанских боевиков.

6 мая 1991 - назначен начальником отдела вневойсковой подготовки Комитета обороны - первого государственного военного ведомства при правительстве РА, в сложных политических условиях проводит целевую работу в учебных заведениях республики, в бывшем ДОСААФ и других организациях, изучает опыт государств, обретших независимость в деле строительства вооруженных сил.

13 июля 1991 - полковник Тер-Тадевосян и подполковник Феликс Гзоглян направились в Арцах, где занимались обучением ополченцев.

В Афганистане его прозвали <Горный Лис> признавая его мастерство в горной войне. В Арцахе за особую методику спецподготовки его прозвали <Коммандос>.

В 1992 - Аркадий Тер-Тадевосян разработал и проводел блестящую операцию по освобождению Шуши (8-9 мая). Разработанный Аркадием Тер-Тадевосяном в обстановке строжайшей секретности план штурма крепости Шуши (кодовое название операции "Свадьба в горах") стал венцом его военной биографии и первым крупномасштабным действием, осуществленным под руководством единого Штаба обороны Нагорно- Карабахской Республики. 9 мая 1992 г. армянские воинские части, к изумлению державшего высоту врага (Хаттаб позже признается в этом в своих интервью), овладели главной цитаделью противника в Нагорном Карабахе. Именно с высот Шуши и велся постоянный обстрел столицы НКР - Степанакерта. Благодаря командирскому таланту Аркадия Тер-Тадевосяна и потенциалу Армии обороны Арцаха и Главного штаба ССА Шушинскую операцию удалось выполнить с минимальными потерями. 25 мая 1992 - ему присвоили звание генерал-майора.

Аркадий Тер-Тадевосян внес неоценимый вклад в создание Армии Обороны НКР. Свои знания и богатый опыт он продолжал использовать на должности начальника управления по воспитанию кадров Министерства обороны, помощника министра, а с 2002 года - в бывшем ДОСААФ. Награжден орденом <Боевой Крест> I степени, орденом Красного Знамени, орденом "Знак Почета", почетный гражданин Еревана (1998), <Герой Арцаха> (2009, за исключительные заслуги перед Отечеством).