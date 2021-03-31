Среда, 31 Марта 2021 15:09

АрмИнфо.30 марта 2021 года в Москве состоялось рабочее заседание Туркмено-российской совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В его ходе было рассмотрено нынешнее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран в экономической, торговой, культурно-гуманитарной и других областях.

Сопредседатель с российской стороны Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, Заместитель Председателя Правительства России А.Оверчук в своем выступлении подчеркнул позитивную динамику двусторонних отношений, отметив, что МПК является эффективным механизмом межгосударственного взаимодействия.

Сопредседатель с туркменской стороны Межправительственной Комиссии, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Р.Мередов и Заместитель Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедов в своих выступлениях обратили внимание на большие потенциальные возможности для расширения сотрудничества между двумя странами. В частности, было отмечено, что одним из главных направлений межгосударственного взаимодействия выступает партнерство Туркменистана с регионами России, в контексте чего было предложено активизировать данный сегмент сотрудничества. Также была подчеркнута значимость двусторонних контактов в сфере цифровых технологий.

В целях дальнейшего совершенствования работы Межправительственной комиссии было рекомендовано активизировать сотрудничество туркмено-российского и российско-туркменского Деловых Советов с привлечением к этой работы бизнес-кругов двух стран.

В ходе заседания, в котором приняли участие с обеих сторон члены Правительства, высокие представители государственных структур, состоялся обстоятельный обмен мнениями по сотрудничеству в следующих областях:

- промышленность

-машиностроение

-энергетика

-транспорт и связь

-финансово-банковская сфера.

Большое внимание было уделено партнерству в сфере науки и образования.

По итогам рабочего заседания были подписаны важные межправительственные и межведомственные документы.