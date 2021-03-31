Среда, 31 Марта 2021 14:10

АрмИнфо.Ситуация с применением или неприменением ОТРК "Искандер" в ходе боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, инициированных Азербайджаном при поддержке Турции приобретает новый оборот.

Азербайджан, ранее заявляющий, что комплексы не были применены, теперь утверждает обратное.

Так, азербайджанские СМИ со ссылкой на представителя Агентства по разминированию (ANAMA) сообщают, что под Шуши были найдены обломки ракет, ориентировочно принадлежащие комплексам "Искандер".

"С декабря 2020 года ANAMA проводит работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов под Шуши. 15 марта 2021 года в ходе операции по очистке территорий, проведенной сотрудниками Агентства, в городе были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет. Географические координаты обломков ракет следующие: 39±45'38.10"N 46±44'33.90"E и 39±45'27.80"N 46±45'25.8"E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу "Искандер". Даже при поиске в открытых Интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете "Искандер". Все это подтверждает, что в период войны, Армения использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"", - заявил представитель ANAMA.

Отметим, что это напрямую противоречит заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ 26 февраля. Тогда он сообщил, что Азербайджан не зафиксировал использование Арменией российских ракетных комплексов <Искандер> в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Поводом для этого заявления Алиева стали, высказывания сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в феврале текущего года в одном из своих интервью. Тогда он заявил, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". Это заявление вызвало широкий международный резонанс, а российская сторона подвергла резкой критики армянского премьера, обвинив его в некомпетентности.

На это заявление отреагировали и в Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве заверили, что Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе оперативно-тактические комплексы "Искандер"."По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - сообщили в Минобороны РФ, предположив, что, судя по всему, Пашиняна "ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию".

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Армения получила комплексы в рамках оборонного кредита, предоставленного Москвой Еревану.