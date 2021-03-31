Среда, 31 Марта 2021 14:09

АрмИнфо.Защитник прав человека Арман Татоян возглавил рейтинг политических деятелей Армении. Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group).

Представляя результаты исследования, директор MPG Арам Навасардян отметил, что политические деятели были оценены по 5-бальной шкале, где наивысшей оценки (3,7 баллов) удостоился Омбудсмен Армении, за которым отставая на 1 балл укрепился действующий премьер-министр Никол Пашинян (2,7 баллов), с небольшим отрывом за которым следует президент Армении Армен Саркисян (2,4 балла).

При этом 2-й президент Армении Роберт Кочарян и лидер партии «Процветающая Армении» (ППА) Гагик Царукян набрали равное количество баллов – по 2,1, лидер партии «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян – 1,9 баллов, 3-й президент Армении Серж Саргсян – 1,6 баллов, лидер АРФД Ишхан Саателян и лидер движения «Спасение Родины» Вазген Манукян – по 1,5 баллов, и самый низкий рейтинг у лидера партии «Родина» Арутра Ванецяна – 1,4 балла.

Согласно опросу, подавляющее большинство респондентов (92,5%) осведомлены о предстоящих внеочередных парламентских выборах, и только 7,5% ответили, что не слышали ничего об этом. Однако, как отметил Арам Навасардян, мнение граждан о том пройдут ли эти выборы честно и прозрачно под руководством Никола Пашиняна разделились почти поровну. Так, порядка 35,5% опрошенных уверенны, что выборы пройдут без фальсификаций, 9% - считают, что скорее да, чем нет, однозначно нет – уверенны 29,7% респондентов, скорее нет, чем да – 13,4%, и 12,5% - затруднились с ответом.

При этом готовность участвовать в выборах есть у 41,2%, скорее да, чем нет – ответили 10,2%, однозначно нет – 15,9%, скорее нет, чем да – 15%, и затруднились с ответом 17,8%.

Если бы выборы проходили в следующее воскресенье 31,7% опрошенных отдали бы свои голоса за правящую партию «Мой шаг», 5,9% - за Роберта Кочаряна, за ППА – 4,4%, за Лусавор Айастан – 2,7%, за Республиканскую партию Армении (РПА) – 2,4%, за АРФД – 2,1%, движение «Спасение Родины» - 1%, Сасна Црер - 0,5%, партия «Родина» - 0,4%, партия «Республика» - 0,4%, партия «Решение гражданина» - 0,1%.

Примечательно, что 24,6% опрошенных не готовы поддержать кого-либо из представленных кандидатов, а 20% - вообще затруднились с ответом. «Сравнивая итоги нашего исследования с предыдущим - разница несущественна. Практически все игроки сохранили свои позиции, некоторое снижение на 1, 4 п.п. наблюдается только у партии «Мой шаг», - сказал Навасардян, отметив, что поддержку правящей партии больше оказывают в регионах, нежели в Ереване.

Кроме того, опрос показал, что 80% респондентов ежедневно сталкиваются с фейковой информацией, где по мнению опрошенных львиная доля (25,8%) приходится на оппозицию, 19,5% - со стороны власти. При этом 36,2% считают, что дезинформацию распространяют как власть, так и оппозиция, 11,7% респондентов затруднились с ответом.

На вопрос «С кем Армения должна укрепить сотрудничество» 62,9% респондентов отдали свои голоса за Россию, за США – 16,4%, Францию - 6,4% , ЕС - 5,2%, Китай - 2,6%, Иран - 2,4%, ЕАЭС -1,5%, НАТО - 0,7%, Грузия - 0,7%, СНГ – 0,2%.

Глава MPG отметил, что опрос проводился с 26 по 29 марта посредством телефонных звонков, география которого охватила все регионы Армении, включая приграничные общины, объем выборки составил 801, ошибка выборки +/- 3,5%.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.