Среда, 31 Марта 2021 13:45

АрмИнфо.Карвачар - армянский, он всегда был и будет армянским, вне зависимости от того, под чьим контролем он сейчас находится. Об этом заявил депутат парламентской фракции "Процветающая Армения", вице-спикер Национального собрания РА Ваге Энфиаджян.

При этом он напомнил, что 28 лет назад в эти дни Карвачар освобождался. "31 марта 1993 года был освобожден Дадиванк. Да, и кстати, Карвачар - армянский, он всегда был и будет армянским, вне зависимости от того, под чьим контролем он сейчас находится",- подчеркнул вице-спикер, парируя видимо скандальному заявлению депутата от правящей силы Овику Агазаряну.

В свою очередь другой депутат от "Процветающей Армении" Наира Зограбян коснувшись нашумевших высказываний коллеги от правящей силы Овика Агазаряна, выразила убеждение, что они были сделаны неслучайно.

"Это специальная политика, окно Овертона, когда до 24 апреля они хотят подготовить общественность к тому, зачем, мол, нам нужно признание Геноцида, когда секретарь Совбеза агитирует любовь к турецкому, когда перед перекройкой Сюника людей убеждают в том, что Карвачар никогда не был армянским, когда один из невежд объявляет, что, если мы продадим вузы и построим вместо них гостиницы, то туризм будет развиваться. Потому что для манипулирования им нужно невежественное общество", - отметила Зограбян.

По ее словам, сегодняшний парламент Армении полон теми, кто много лет делил с турками палатку в "лагерях мира" в Германии, кто из кожи вон лезет ради интересов Азербайджана. Депутат считает, что это неслучайные люди, которые были отобраны курьерами программы "Великий Туран", чтобы сделать Армению турецким вилайетом, и реализуют поставленную цель с молчаливого согласия армянского народа.

Напомним, что Карвачар был сдан Азербайджану в ноябре 2020 года в рамках трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года по прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Ранее, депутат от правящего блока "Мой шаг" Овик Агазарян в одном из своих интервью заявил о том, что Кельбаджар (азербайджанское название Карвачара -ред.) не был армянским. "Есть ли в Армении такой человек, который может заявить открыто всему миру, что Кельбаджар был наш? Весь мир ответит, что Кельбаджар не твой, мой дорогой, верни его скорее. А ты тихо-молча должен был вернуть его рано или поздно", - сказал он. Эти высказывания вызвали широкий общественный резонанс. Агазарян был подвергнут резкой критике.