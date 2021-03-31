Среда, 31 Марта 2021 12:54

АрмИнфо.Стали известны результаты ведомственного расследования, связанного со скандальным участием Армении в выставке IDEX 2021 в Абу-Даби.

Напомним, что 15-й Международная выставка-конференция технологий обеспечения безопасности и методов обороны (International Defense Conference & Exhibition - IDEX) проходила с 21 по 25 февраля. В отличие от многочисленных ее участников, Армения была представлена на ней не своими вооружениями и разработками, а буклетами и раздаточными материалами.

Как выяснилось, причиной такого <позора> стала элементарная халатность чиновников министерства, которые не сумели вовремя организовать доставку грузов в Абу-Даби.

Так, согласно результатам расследования, стало известно, что перевозка груза осуществлялась за средства частных компаний-участников выставки. Но для оказания содействия в этих процессах Министерство высокотехнологической промышленности назначило 3 ответственных сотрудников, которые оказались просто некомпетентными. Но это не помешало им остаться на должностях и отделаться выговорами.

Чтобы оправдать своих нерадивых и непрофессиональных сотрудников, министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян в качестве большого достижения участия Армении на IDEX 2021 ранее сообщил о налаживании в ходе выставки более 150 деловых контактов (раздача бумажных буклетов), достигнуто 50 предварительных договоренностей (обмен визитками). А армянский павильон, в рамках дипломатической корректности, посетили высокопоставленные военные чиновники и другие официальные представители ряда стран.