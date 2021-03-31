Среда, 31 Марта 2021 12:24

АрмИнфо. Обвинения в контрабанде оружия из Арцаха в Армению в ходе и после войны в зоне нагорно-карабахского конфликта были предъявлены 39 лицам, причем 5 получили реальные сроки заключения. Об этом сообщает Генпрокуратура Армении.

Согласно Генпрокуратуре, 9 человек заключены под стражу, 26 лиц отпущены на свободу под подписку о невыезде, 2 отпущены под залог, еще 2 переданы под наблюдение командования.

"В суд направлено 4 уголовных дела с обвинительными заключениями в отношении 6 человек, по трем из этих дел осуждены 5 человек. Последние были приговорены к срокам от одного до четырех лет. Рассмотрение 1 дела в суде продолжается", - отметили в ведомстве.

В тоже время в Генпрокуратуре подчеркнули, что в целом по состоянию на 15 марта было возбуждено 95 уголовных дел по фактам незаконного приобретения, кражи, вывоза в Республику Армения оружия и боеприпасов. Дела были возбуждены по признакам разных частей ст. 235 УК РА и ч.3 ст. 238 УК РА.

"Производство 14 дел по вышеуказанным статьям были прекращены из-за невозможности определения личностей лиц, совершивших преступление, производство по еще 13 уголовным делам было прекращено. Предварительное следствие по 63 уголовным делам продолжается. В их рамках проводятся необходимые следственные, судебные, оперативно-розыскные мероприятия для выявления происхождения найденного оружия, выявления круга лиц, причастных к преступным действиям.

Изучение материалов уголовных дел доказывает, что оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или устройства были приобретены из различных оборонительных районов Республики Арцах и предназначались для использования в боевых действиях против врага во время войны.

В основном выявлены и изъяты АК-74, АКМ, АК-СУ, другие виды винтовок, пулеметы, пистолеты, острые ножи, огнестрельное оружие с высокой вероятностью поражения цели, противотанковые гранатометы, оснащенные оптическими приборами, упаковки с патронами разного калибра, тактико-технические взрывчатые вещества с высокой вероятностью поражения, гранаты разных типов, запалы, кубики тротила, взрыватели тротила, электродетонаторы и др.

Все это было ввезено на территорию Республики Армения во время и после войны в Арцахе, в основном, в автомобилях, в некоторых случаях группой по предварительному сговору", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.