Среда, 31 Марта 2021 12:07

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Андраника Симоняна заместителем директора Службы нацбезопасности Армении. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Меж тем, как сообщает пресс-служба правительства, решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Симонян освобожден с должности заместителя председателя Следственного комитета Армении, на которую он был назначен 26 марта.

Ранее, в СМИ тиражировалась информация, что 32-летий Симонян, ранее работавший в судебной системе, будет назначен на должность главы СНБ. Однако в СНБ РА, опровергли данную информацию. Если всё же информация подтвердится, это уже будет пятый глава СНБ, которого Пашинян поменял за этот кроткий срок.

Назначением Симоняна Пашинян фактически повторяет схему, примененную для назначения 29-летнего Аргишти Кярамяна на должность директора СНБ Армении. Заметим, что он не проработал на этой должность и полгода.