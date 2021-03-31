Среда, 31 Марта 2021 10:43

АрмИнфо.Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, движение по автодороге Степанцминда-Ларс разрешено для всех видов транспортных средств, на российской стороне ожидают своей очередь для проезда порядка 490 большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Примечательно, что МЧС Армении со ссылкой на те же источники, накануне сообщало о 300 большегрузах, ожидающих очереди для проезда.

В ведомстве также сообщили, что на утро 31 марта на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Так, движение через перевал Варденяц затруднено для большегрузов с прицепами. Закрыты для движения участки дорог, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари.

В МЧС Армении призвали водителей передвигаться по дорогам республики исключительно при наличии зимних шин.