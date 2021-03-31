Галлахер ранее работал заместителем главы миссии и советником по вопросам политики и процветания в Буэнос-Айресе (2015-2020 годы) и советником по коммуникациям в Пекине (2011-2015 годы). Он также работал в финансовой сфере в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития в Лондоне (2008-2010 годы)", - говорится в сообщении посольство Великобритании в Армении.

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