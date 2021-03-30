Вторник, 30 Марта 2021 21:53

АрмИнфо. Прежде чем говорить о нормализации отношений с Баку, или каких-то проектах, нужно решить ряд болезненных вопросов. Об этом в интервью РБК ТВ заявил президент Армении Армен Саркисян, отвечая на вопрос о возможностях построения нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном.

В этом ключе он обозначил, что ответ на данный вопрос теоретический: «В какой–то день, наверное, да. Но это после войны или через несколько лет я не знаю. Не могу ответить. Потому что для Армении это слишком болезненно, как это было для азербайджанцев в 90-х годах»

Армен Саркисян подчеркнул, что в Азербайджане есть армянские военнопленные. «У нас нет азербайджанских военнопленных. И с точки зрения международного права это неверно. Прежде чем говорить о разных вещах, было бы правильно, если бы Азербайджан вернул всех наших военнопленных, продемонстрировав гуманитарное и человеческое отношение», - сказал Саркисян.

Вместе с тем он указал на вопрос, связанный с пропавшими без вести. В этом ключе он напомнил о своей встрече с несколько десятками родителей, которые ничего не знают о судьбе своих детей, назвав этот день одним из самых трудных в своей жизни. «Ответы на многие вопросы находятся на другой стороне границы. И Азербайджан может или предоставить информацию или вернуть тела погибших», - подчеркнул он.