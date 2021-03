Вторник, 30 Марта 2021 21:39

АрмИнфо.Америабанку вручена награда "Превосходство качества 2020" (Straight-Through Processing Quality Award) за обеспечение высокого качества международных денежных переводов. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе Америабанка.

Церемония награждения была организована австрийским банком Райффайзен Банк Интернешнл, который вручает эту награду лучшим партнерам-финансовым учреждениям в мире. Награда считается важнейшим показателем качества международных платежных транзакций и характеризует степень их автоматизации и скорость обработки.

Организаторы церемонии награждения особо подчеркнули высокие стандарты качества Америабанка и эффективные партнерские взаимоотношения. Америабанк также высоко ценит взаимоотношения с Райффайзен Банк Интернешнл, основанные на прочном фундаменте и доверии.

Отметим также, что начало сотрудничеству Америабанка с Райффайзен Банк Интернешнл было положено в последние годы. Награда свидетельствует о доверии, надежности и эффективном сотрудничестве, развитом за столь короткий срок.

Подробная информация о международных денежных переводах Америабанка размещена под ссылкой: https://ameriabank.am/content.aspx?id=transfers&page=99&itm=trasnfer&lang=4

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк продолжает лидировать по основным финансовым показателям, причем по итогам 2020 года он стал единственным банком с активами свыше 1 трлн драмов. Так, активы банка составили 1.1 трлн драмов ($2.1 млрд, 1-ая позиция), кредитные вложения - 702.5 млрд драмов ($1.3 млрд, 1-ая позиция). По общим обязательствам банк также лидирует - 980.9 млрд драмов или $1.9 млрд, в структуре которых обязательства перед клиентами (срочные вклады и депозиты до востребования) превысили 61% или 598.8 млрд драмов ($1.2 млрд, 1-ая позиция), привлеченные от международных финансовых структур кредиты - 24% или 232.9 млрд драмов ($445.7 млн, 2-ая позиция). Общий капитал Банка составил на эту дату 109.7 млрд драмов или $209.9 млн, а нормативный общий капитал - 129.1 млрд драмов или $247.1 млн, и по этим двум показателям также удерживается первенство. 2020 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 9 млрд драмов или $17.2 млн (2-ая позиция).

Напомним, что ЗАО "Америабанк" - универсальный банк, предоставляющий инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Филиальная сеть Америабанка насчитывает 19 подразделений, из коих 11 столичные и 8 - региональные. Акционерами Америбанка на 1 января 2021г выступают Имаст Груп (Си-Уай) Лимитед (прежнее название - Америя Груп (Си-Уай) Лимитед) - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский банк развития (ADB) - 13,94%, ESPS Holding Limited - 11,83%, Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%. Отличительные награды: от Euromoney (2016-2019гг, 2014г, 2011- 2012гг), от Global Finance (2015-2021гг, 2012-2013гг), от The Banker/FT (2019-2020, 2015-2017гг, 2013г, 2010г), от Commerzbank-а с 2008 года ежегодно удостаивается награды "STP-Award". Америабанк единственная в Армении финансовая организация, имеющая кредитный рейтинг S&P (B+, с прогнозом "Cтабильный").