Вторник, 30 Марта 2021 21:38

АрмИнфо. День внеочередных парламентских выборов в Армении определится только тогда, когда завершаться определенные процессы. Об этом в интервью РБК ТВ заявил президент Армении Армен Саркисян.

<Политические силы Армении пришли к договоренности провести выборы 20 июня. Но только после завершения всех процессов, в том числе отставки правительства и др., этот документ появится у меня на столе - и тогда я приму решение подписать или отправить в Конституционный суд>, - сказал он.

На вопрос о том, насколько велики шансы, что выборы в Армении пройдут все-таки в обозначенный день, президент не дал четкого ответа, а лишь обозначил, что в квантовом мире все может измениться завтра. При этом он подчеркнул, что выход из подобного кризиса, который более чем серьезен, он представлял иначе.

<Модель выхода из подобного кризиса - классическая. В таких условиях, правительство подает в отставку. И тогда создается правительство национального единства, в котором нет ни одного политика, а только профессионалы, занимающиеся необходимыми вопросами. К примеру, если нужны изменения в Конституцию, они работают над подготовкой изменений, обсуждают с разными силами, гражданами Республики. То же самое с кодексом избирательным. И это временное правительство должно следить, решать многие вопросы. В случае с Арменией это сложный вопрос. Но академически это правильное решение. И только потом провести выборы, которые сложно будет обвинить в фальсификациях>, - сказал Армен Саркисян.

После трех лет президентства, он отметил, что пришел к заключению, что изменения в Конституции Армении необходимы. <Или нужно вернуться к президентской форме правления, или иметь сильную президентскую власть и сильный парламент, который станет неким институтом, представляющим интересы абсолютно всех граждан Армении, и в областях, и в общинах, селах. Или внести изменения в Конституцию и сбалансировать ее. Она абсолютно несбалансирована. Она действительно супер-премьерская>, - сказал президент.

Он подчеркнул, что поднимал и продолжит поднимать этот вопрос и с премьер-министром, и с представителями правящей партии, и со всеми парламентскими силами.

Саркисян добавил, что в Армения сегодня переживает не только политический кризис, а многокомпонентный, в том числе, экономический, здравоохранительный, морально-психологический и др. По словам президента, кризис затрагивает не только жителей страны, но и диаспору за рубежом. <Потому что Армения и диаспора очень сильно связаны между собой, это единое целое. И любая вещь, которая, положительная или отрицательная, происходит в Армении, она сразу же отражается на наших братьях и сестрах, они в Буэнос-Айресе, Марселе или в Москве, или в Оренбургской области>, - заявил глава государства.