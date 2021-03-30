Вторник, 30 Марта 2021 20:30

АрмИнфо.Для Армении отношения с России являются константой, вне зависимости от того, кто находится у власти в Армении и каких взглядов он придерживается. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил президент Армении Армен Саркисян.

Отвечая на просьбу прокомментировать мнение, что отношения двух стран в последние несколько лет ухудшились, президент заявил: <Это больше оценка, наверное, из Москвы или из России>. По его словам, подавляющее большинство армян, в том числе представители диаспоры в дальнем зарубежье, согласны с тем, что Россия является главным партнером Армении.

<Ключевое значение для отношений Армении с Россией имеют такие факторы, как доверие и предсказуемость. Один называется доверие. Второй - предсказуемость. Наши отношения должны быть настолько понятны и настолько глубоки, что мы должны друг другу доверять на 100%. И должно быть так, чтобы была абсолютная предсказуемость. Непредсказуемость в таких отношениях в таком мире очень опасна>, - заявил Саркисян.