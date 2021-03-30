Вторник, 30 Марта 2021 18:35

АрмИнфо.Указом президента Российской Федерации (от 29.03.2021 № 182) наш соотечественник, главный редактор ЭСМИ "ЗАКОНИЯ", заместитель президента Гильдии российских адвокатов, член рабочей группы президиума Совета при президенте РФ по противодействию коррупции и взаимодействию со структурами гражданского общества Рубен Маркарьян награжден Медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Об этом говорится в сообщении посольства Армении в РФ.

"Поздравляем Рубена Валерьевича с присвоением высокой государственной награды и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности", - добавили в посольстве Армении.