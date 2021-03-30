Вторник, 30 Марта 2021 17:26

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян и министр юстиции Рустам Бадасян на встрече 30 марта обсудили недавно принятый Национальным Собранием и направленный на подписание главе государства законодательный пакет "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "Судебного кодекса РА"".

Как сообщает пресс-служба президента РА, министр представил президенту Армении разъяснения по упомянутым изменениям в законодательстве.

Отметим, что еще 24 февраля пресс-служба президента РА выступила с разъяснениями в связи с представлением Национальным Собранием 4 февраля 2021г на подпись главе государства закона <О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон <Судебный кодекс РА>> и <О внесении дополнения и изменения в Закон <Об Академии правосудия>> (далее - Законы).

Тогда в аппарате президента сообщили, что законы были изучены работающими в Аппарате президента Республики и независимыми экспертами и юристами, которые пришли к заключению, что Законы очевидно проблематичны с точки зрения конституционности.

"Президент Республики придаёт большую важность роли и значению судебной системы в жизнедеятельности государства и в вопросе обеспечения нормальной жизни общества. Осуществление основанного на принципах приоритета права, законности, равенства перед законом и судом и справедливого расследования судебного разбирательства, гарантирование права на справедливое, публичное расследование дел в разумные сроки со стороны независимого и беспристрастного суда являются необходимыми условиями для укрепления доверия в отношении государства и судебной системы, осуществления эффективного правосудия. Применение закона не должно быть проблематичным с точки зрения соблюдения закреплённых в Конституции принципов независимости и беспристрастности судей, исключения любого вмешательства в осуществление правосудия. Президент Республики не подписал Законы и с соответствующими правовыми обоснованиями и доводами обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия Законов Конституции", - говорилось в сообщении пресс- службы президента РА.

Отметим, что инициированными Минюстом изменениями предлагается создание специализированного антикоррупционного суда. В составе суда должно быть не менее 25 судей, 20 из которых будут рассматривать дела о коррупционных преступлениях, предусмотренных приложением 6 к УК Республики Армения, а 5 -дела, вытекающие из заявлений и исков, представленных на основании Закона "О конфискации имущества незаконного происхождения". Пакетом проектов предлагается также и создание специализированного апелляционного антикоррупционного суда, численностью судей - не менее 10. Согласно предлагаемым поправкам, уголовная палата в Кассационном суде будет действовать в составе 8 судей, а гражданская и административная палаты - по 13 судей в каждой. Проектами установлены порядок комплектования отдела антикоррупционной специализации, списков кандидатов в судьи антикоррупционного суда и в отдел антикоррупционной специализации, списка кандидатов в судьи, подлежащих продвижению в апелляционный антикоррупционный суд, также требования и ограничения для назначения на должность судьи, структуры проверки добропорядочности кандидатов в судьи во всех инстанциях. Для повышения степени общей добропорядочности органов, вовлеченных в антикоррупционную институциональную систему, пакет проектов предлагает установить требование о проведении изучения добропорядочности и для кандидатов в прокуроры, что будет способствовать снижению коррупционных рисков и укреплению добропорядочности в системе прокуратуры.