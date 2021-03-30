Вторник, 30 Марта 2021 17:24

АрмИнфо.Армянские учащиеся завоевали золотые и серебряные медали на международном конкурсе-фестивале робототехники <Робоарт-2021>. В конкурсе, который проходил в онлайн режиме с 22 по 28 марта, приняли участие свыше 1000 учащихся из России, Беларуси, Казахстана и Армении.

Армению представляла команда <Физмат-Армения>, участниками которой выступили ученики специальной физико-математической школы им. А.Шагиняна при Ереванском государственном университете Нарек Саргсян (11-й класс) и Геворг Саргсян (10-й класс). В частности, армянская команда представила три проекта: <Умный дом>, <Бионическая рука>, <Робот- пианист>, которые удостоились 2 золотых и 1 серебряной медалей соответственно.

Организатором конкурса выступает Экспериментальная техническая школа.

Отметим, что Робоарт является открытым фестивалем научно-технического творчества и проходит ежегодно в г Воронеже (РФ), начиная с 2015 года.

Цели фестиваля: популяризация детского технического творчества, детской образовательной робототехники, внедрение технологии проведения детских массовых мероприятий в режиме online, организация дистанционного дополнительного образования детей, полностью удовлетворяющего всех участников образовательного процесса.

Программа фестиваля представляет собой комплекс мероприятий: вебинары и мастер-классы по вопросам организации, проведения фестиваля и порядку участия; online выставки роботов и технических моделей по различным направлениям с оценкой профессиональными экспертами; олимпиады по 3Д- моделированию и программированию; online лекции, круглые столы и мастер-классы для детей и взрослых по актуальным темам образовательной робототехники и использованию новых технологий в образовании; online экскурсии в реальном времени на предприятия, в производственном процессе которых используются роботы, а также в робототехнические лаборатории университетов; демонстрация возможности дистанционной 3Д-печати и управления системами "Умный дом", созданными детьми.