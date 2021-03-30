Вторник, 30 Марта 2021 15:59

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (ОНКС) РА Ваграм Думанян на встрече с новоназначенным послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым выразил уверенность, что посол своей деятельностью внесет вклад в дальнейшее укрепление и углубление армяно-казахстанских отношений.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства, Думанян также указал на важность наличия возможностей для устойчивого развития армяно-казахстанского межвузовского сотрудничества путем проведения совместных образовательно- исследовательских программ, а также программ обмена студентами и преподавателями. Он подчеркнул, что 10 ведущих университетов Армении уже сотрудничают с партнерскими учреждениями Казахстана, что способствует интернационализации и повышению привлекательности университетов двух стран.

Министр образования и науки отметил, что в вузах Армении учатся около 40 казахстанцев, выразив надежду, что их число будет увеличиваться.

Думанян выразил готовность развивать сотрудничество в области науки, назвав перспективным реализацию новых научных программ и инициатив. Он коснулся и важной роли проводимой в Казахстане Международной Жаутыковской олимпиады по физике, математике и информатике. Министр также указал важность углубления сотрудничества между двумя странами в области культуры и спорта.

В ходе встречи министр образования и науки обратил внимание посла на вопрос сохранения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, отметив, что армянская сторона рассчитывает на поддержку прогрессивного человечества в этом вопросе. Думанян отметил, что армянская сторона располагает достоверной информацией о том, что около 4 тысяч армянских святынь и памятников культуры в настоящее время находятся под реальной угрозой разрушения. Министр образования и науки выразил надежду, что Правительство Казахстана будет держать этот вопрос в центре своего внимания.

В свою очередь посол Казахстана отметил, что для него большая честь быть послом в такой древней стране, как Армения, и выразил готовность приложить усилия для дальнейшего укрепления армяно-казахстанских отношений. По его словам, на данный момент между правительствами двух стран налажено эффективное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

В ходе встречи был обсужден ряд других вопросов, касающихся образования, науки, культуры и спорта.