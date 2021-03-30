Вторник, 30 Марта 2021 15:22

АрмИнфо.За последнюю неделю азербайджанская сторона дважды прибегала к провокациям, направленным против восстановления нормальной жизни населения Республики Арцах. С таким заявлением выступило внешнеполитического ведомство Арцаха после вчерашнего сообщения заместителя мэра Гориса о том, что азербайджанцы закидали камнями автомобиль, перевозивший тела погибших военных из Степанакерта в Горис.

В МИД НКР напомнили, что первый инцидент произошел 25 марта, тогда атаке подвергся гражданский автомобиль, следующий из населенного пункта Красный Базар в Степанакерт.

"Второй инцидент произошел 29 марта на трассе Степанакерт - Горис. Более того, во втором случае было совершено нападение на автомобиль, перевозивший останки жертв военной агрессии Азербайджана, Турции и международных террористов против Арцаха.

Подобного рода провокации против мирного населения Арцаха показывают, что Баку не контролирует азербайджанские войска, находящиеся на оккупированных территориях Арцаха. Или же власти Азербайджана сознательно и целенаправленно подрывают стабильность в регионе, и миротворческую миссию, проводимую Российской Федерацией", - подчеркнули в МИД НКР.

В этой связи в Степанакерте посчитали необходимым подчеркнуть, что данные инциденты являются следствием незаконного пребывания на оккупированных территориях Арцаха азербайджанских войск и международных террористических группировок, находящихся там под эгидой Азербайджана и Турции.

"Подобные провокационные действия необходимо предотвращать самым решительным образом, а организаторы и участники должны понести соответствующее наказание. Безнаказанность и бездействие чреваты непредсказуемыми последствиями для мира и стабильности в регионе", - подытожили в МИД НКР.