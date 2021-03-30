Вторник, 30 Марта 2021 14:50

АрмИнфо.Ввиду отсутствия прокуроров, заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генсека ОДКБ генерал-полковника Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны генерал- полковника Сейрана Оганяна, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна перенесено на 2 апреля. Соответствующее решение было принято судьей Анной Данибекян на сегодняшнем заседании.

Судья также отказалась прекратить уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна и других на основании решения КС, как того требовали адвокаты защиты.

В ходе очередного заседания, защита напомнила, что 26 марта КС РА признал статью 300.1 противоречащей статьям 78 и 79 Конституции и несуществующей. Команда адвокатов Кочаряна назвала незаконным дальнейшее преследование их подзащитного ввиду отсутствия в Уголовном кодексе такой статьи.

Заметим, что прокуроры Геворк Багдасарян и Петрос Петросян не явились на заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Причем, это первое заседание суда после решения Конституционного суда, признавшего статью 300.1 УК противоречащей статьям 78 и 79 Конституции Армении. Накануне вечером КС опубликовал полный текст решения на 42 страницах. Заключительную часть КС опубликовал еще в конце прошлой недели. Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.

В частности, КС признал противоречащей Конституции и недействительной статью о свержении конституционного строя, инкриминируемую Роберту Кочаряну и двум его бывшим подчиненным, обвиняемым по делу <1 марта>. КС в своем решении отметил: <Никто не может быть осужден за такое действие или бездействие, которое в момент совершения не являлось преступлением. Не может быть назначено более суровое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения преступления>

Напомним, что Роберт Кочарян, Юрий Хачатуров, Сейран Оганян и Армен Геворкян в рамках уголовного дела по первому марту 2008 года обвиняются именно по статье 300.1 УК РА - свержение конституционного строя.