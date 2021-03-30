Вторник, 30 Марта 2021 14:23

АрмИнфо.Следственный комитет Арцаха 30 марта принял в производство уголовное дело, возбужденное по факту обнародованной в СМИ 11 марта 2021 года информации о передаче британской организацией "HALO Trust" турецким спецслужбам карты заминированных территорий Нагорного Карабаха, которая позволила вражеским силам в течение 44-дневной войны успешно преодолеть оборонительные минные поля республики.

В СК Арцаха констатировали, что дело возбуждено по части 1 статьи 310 УК НКР и статье 316 УК НКР.

В пресс-службе СК Арцаха, подчеркнули, что предпринимаются необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Предварительное следствие продолжается.

Ранее, армянские СМИ со ссылкой на представителя президента Арцаха по особым поручениям Бориса Авакяна растиражировали информацию о том, что HALO Trust передала турецким спецслужбам карты заминированных участков Арцаха.

В свою очередь Британская благотворительная компания HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин и боеприпасов выступила с заявлением, опровергнув эти утверждения. "Свыше 20 лет HALO Trust работает в Карабахе во имя безопасности местного населения. HALO Trust удается работать в зонах конфликтов во всем мире только потому, что мы являемся неполитической и нейтральной организацией. Это абсолютно ложные утверждения", - отмечалось в официальном опровержении организации.