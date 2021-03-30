Вторник, 30 Марта 2021 13:58

АрмИнфо. В концертном зале Арама Хачатуряна 1 апреля в 19:30 состоится концерт, приуроченный 100-летию аргентинского композитора Астора Пьяцоллы.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, в ходе концерта прозвучат следующие произведения композитора: Tangazo, Tres Tangos, Jorge Adios, Concierto de Nacar, Adios Nonino, Le Grand Tango, Violentango, Ave Maria, Libertango, которые исполнят Государственный симфонический оркестр Армении и известный итальянский аккордеонист и бандонеонист Марио Стефано Пьетродарки. Концерт будет проходить под руководством дирижеров Джанлука Марчиано и Сергея Смбатяна.

<На музыкальную карьеру Марио Стефано Пьетродарки Астор Пьяцолла имеет большое влияние. На всех своих концертах бандонеонист почти всегда исполняет произведения Пьяцоллы. В музыке его имя идентифицируется с танго. Знаменитый аргентинский музыкант создал новую ветвь танго, объединив традиционное танго с элементами джаза и классической музыки>, - говорится в сообщении.