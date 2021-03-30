Вторник, 30 Марта 2021 13:44

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении (СНБ) выявила случаи хищения чужого имущества в особо крупных размерах, злоупотребления и превышения должностными полномочиями заместителем начальника отдела полиции Сисиана по оперативной части областного управления полиции Сюника и двумя сотрудниками того же отдела.

Так, согласно сообщению СНБ РА, замначальника по оперативной части Сисианского отдела Полиции Сюникского областного управления Г.М. вместе с инспекторами того же отделения А.Б и Г.Х по предварительному сговору, в период с 14 декабря 2020 года по 24 марта 2021 года умышлено не принимали заявление о совершении кражи скота из его хлева от гражданина Х.Г.. Вместо этого, вышеуказанные правоохранители решили разрешить спор между сторонами в обход закону, тем самым превысив свои должностные полномочия.

В частности, вышеуказанные сотрудники, разрешив спор между сторонами, решили обогатиться за счет потерпевшего. Полицейские под разными предлогами получили от потерпевшего свыше 2.5 млн. драмов и автомобиль стоимостью 1 млн. драмов. Затем, они также отобрали камеру и аксессуары на общую сумму 2.5 млн драмов, согласившись вернуть вышеуказанное имущество за 700 тыс. драмов. Часть денег была передана во время оперативных действий, проведенных 25 марта.

В ходе крупномасштабных следственных действий были обнаружены множество улик, в том числе похищенные деньги, предметы, животные.

Вышеуказанные полицейские были задержаны, в качестве меры пресечения в их отношении избран арест.