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АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении (СНБ) выявила случаи хищения чужого имущества в особо крупных размерах, злоупотребления и превышения должностными полномочиями заместителем начальника отдела полиции Сисиана по оперативной части областного управления полиции Сюника и двумя сотрудниками того же отдела.
Так, согласно сообщению СНБ РА, замначальника по оперативной части Сисианского отдела Полиции Сюникского областного управления Г.М. вместе с инспекторами того же отделения А.Б и Г.Х по предварительному сговору, в период с 14 декабря 2020 года по 24 марта 2021 года умышлено не принимали заявление о совершении кражи скота из его хлева от гражданина Х.Г.. Вместо этого, вышеуказанные правоохранители решили разрешить спор между сторонами в обход закону, тем самым превысив свои должностные полномочия.
В частности, вышеуказанные сотрудники, разрешив спор между сторонами, решили обогатиться за счет потерпевшего. Полицейские под разными предлогами получили от потерпевшего свыше 2.5 млн. драмов и автомобиль стоимостью 1 млн. драмов. Затем, они также отобрали камеру и аксессуары на общую сумму 2.5 млн драмов, согласившись вернуть вышеуказанное имущество за 700 тыс. драмов. Часть денег была передана во время оперативных действий, проведенных 25 марта.
В ходе крупномасштабных следственных действий были обнаружены множество улик, в том числе похищенные деньги, предметы, животные.
Вышеуказанные полицейские были задержаны, в качестве меры пресечения в их отношении избран арест.
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|Азербайджанские военные забросали камнями автомобиль, перевозивший из Степанакерта в Горис тела погибших военнослужащих
|Представитель ВОЗ в Армении: Вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна
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|Правительство Армении ужесточит меры по предотвращению распространения коронавируса
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|На фоне миролюбивых высказываний руководства Армении, в Турции прошли очередные турецко- азербайджанские военные учения
|Флаг Турции был сожжен в ходе акции протеста перед зданием Совбеза Армении
|Нагдалян: Силовые структуры Армении, Азербайджана и России определяли карты, по которым осуществлялась дислокация сил на границе
|Глава МИД Армении: 27 сентября - это демонстрация провала посредничества МГ ОБСЕ
|Сотрудники безопасности ЮКЖД задержали двух жителей Еревана при попытке кражи кабеля
|Глава МИД Армении: Нужно строить свою внешнюю политику таким образом, чтобы не превратиться в площадку столкновения интересов
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|Невзирая на отказ ряда европейских стран от антиковидной вакцины AstraZeneca, Армения импортировала первую партию этого препарата
|В Кремле прокомментировали предстоящую отставку Никола Пашиняна
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|МО Армении: Около 10 тысяч военнослужащих было ранено в ходе развязанной Азербайджаном агрессии
|В Минобороны Армении рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом и количестве летальных исходов в период пандемии
|Пашинян подаст в отставку в апреле, чтоб провести внеочередные выборы в июне
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|Посольство США в Армении запускает пятый фестиваль американского кино 2021 года
|Посол Франции: Медцентр Измирлян и Центральная общественная больница Парижа подписали меморандум о сотрудничестве
|В Армении по-прежнему сохраняется высокая смертность от коронавируса - 16 летальных исходов только за последние сутки
|МЧС РА: Проезд через Варденяц перевал и Дилижанский запрещен для большегрузов с прицепами
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна с Владимиром Путиным
|Конституционный Суд Армении признал неконституционной ст. 300.1 УК РА, на основании которой предъявлено Кочаряну обвинение
|Обзор: Россия сыграла ключевую роль в восстановлении мира и создании условий для нормализации гумситуации в Нагорном Карабахе
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|Эксперт: Объединение науки с высшим образованием выглядит весьма спорно
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