Вторник, 30 Марта 2021 12:55

АрмИнфо. Предусмотренное принятым законом объединение науки с высшим образованием выглядит весьма спорно. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт в сфере образования Сероб Хачатрян.

24 марта Национальное собрание Армении приняло во втором чтении полный пакет законопроектов о дополнениях и изменениях в законе "О науке и высшем образовании". Отметим, что еще до принятия в первом чтении законопроект подвергся жесткой критике в специализированных кругах по целому ряду параметров.

"В целом, я считаю это объединение основной проблемой данного законопроекта, поскольку, на мой взгляд, науку и высшее образование, все-таки, необходимо регулировать разными законами. И наличие теоретической взаимосвязи между той или иной функцией высшего образования и наукой отнюдь не означает, что эти разные сферы необходимо регулировать одним законом. Просто листая данный закон, уже создается впечатление о его искусственном характере", - подчеркнул он.

Согласно эксперту, новый закон "О науке и высшем образовании" дает министерству- регулятору возможность для достаточно вольных действий в отношении научных институтов. В частности, их слияния между собой, слияния с ВУЗами и даже закрытия. В свете подобных полномочий, Хачатрян отнюдь не исключает возможности новых сокращений в сфере науки и образования. Меж тем, подобная перспектива, по его прогнозам, ни к чему хорошему привести нее может.

То же слияние некоторых научных институтов с ВУЗами, на его взгляд, является не самой разумной перспективой. В первую очередь в силу того, что многие институты работают самостоятельно более эффективно, чем в составе ВУЗов. В этом свете, окончательное слияние двух сфер вызывает у эксперта определенное беспокойство.

При этом, Хачатрян выделил в обновленном законе и положительные стороны. В этом свете, он, в частности, подчеркнул наличие в законе пунктов, придающих системе образования большую современность. Согласно эксперту, речь идет о планируемом внедрении в Армении некоторых гибких, мобильных моделей западных университетов. Весь вопрос, по его словам, в том, как и с какой степенью профессионализма и соответственно успешности все эти планы будут реализоваться.

Еще одним пунктом закона, вызывающим беспокойство эксперта, является соотношение голосов в советах правления ВУЗов. Так отныне из 9-ти членов советов университетов пятеро будут представлены Министерством образования, и лишь четверо будут представлять сам ВУЗ. Лучшим вариантом, на его взгляд, стало бы управление ВУЗами вне зависимости от советов. Однако, данный вариант исключается правительством, рассматривающим самоуправление ВУЗов как залог нежелательных для себя развитий в будущем.