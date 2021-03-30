Вторник, 30 Марта 2021 12:45

АрмИнфо.Вопросы региональной безопасности, в частности ситуацию в регионе после 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, и выполнение подписанного трехстороннего заявления обсудили в ходе встречи главы внешнеполитических ведомств Ирана и АР Мохаммад Джавад Зариф и Джейхун Байрамов.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД АР, встреча состоялась в Душанбе на полях 9-й Министерской конференции <Сердце Азии - Стамбульский процесс>.

Был проведен обмен мнениями о восстановительных работах на территориях, перешедших под контроль Азербайджана по результатам войны. Мохаммад Джавад Зариф отметил, что иранские компании готовы участвовать в этом процессе, а также в операциях по разминированию.

Министры обменялись мнениями касательно двустороннего сотрудничества. Стороны высоко оценили итоги прошедшего в этом году последнего заседания Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджаном и Ираном.