Вторник, 30 Марта 2021 12:04

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян перечислил шесть основных факторов, гарантирующих права граждан РА, приграничных жителей РА и их естественной жизни.

Так, в сообщении Татояна указывается, что, во-первых, нельзя обосновывать дислокацию азербайджанцев по соседству с селами

Гегаркуника и Сюника, на дорогах Сюника по границам Советской Армении или Азербайджана на основе карт 1970-х, 1980-х, 1940-х (будь то, например, 1975-1976 гг., 1985г., 1942г.), или других карт, или на данных GPS.

По его словам, между Арменией и Азербайджаном как суверенными государствами, демаркация или делимитация никогда не происходила, не говоря уже о каком-либо международном документе.

Во -вторых, продолжил Омбудсмен, имевшее место в Советском Союзе было не определение государственных границ между двумя суверенными государствами - Арменией и Азербайджаном, а административное деление границ между двумя субъектами в составе одного суверенного государства СССР.

"Советские карты только об этом. Кстати, а почему карты 20-ых годов не упоминаются в пограничных процессах сегодняшних дней", - вопрошал Татоян.

В-третьих, считает Защитник прав человека, процесс определения государственных границ Армении нельзя связывать с процессом административного деления, поскольку это два совершенно разных явления.

"В-четвёртых, в процессе определения государственной границы РА не могут быть игнорированы границы и карты Первой Республики Армения. Этого требует императив реальной гарантии прав граждан Республики Армения и ее населения.

В-пятых, Сегодняшняя азербайджанская дислокация осуществлялась с грубыми и массовыми нарушениями международных норм, в том числе прав человека, под реальной угрозой войны и применения силы, в условиях открытой геноцидальной политики Азербайджана", - подчеркнул Омбудсмен.

В-шестых, полагает Татоян, процесс определения государственных границ не может нарушать естественную жизнь приграничных жителей или создавать препятствия для реализации других прав гражданина государства, его законных интересов, включая жизнь и физическую безопасность, безопасное проживание детей, возделывание собственной земли, полное использование водных ресурсов, пастбищ и лугов.