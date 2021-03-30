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 Вторник, 30 Марта 2021 11:16
Алина Оганесян

За сутки в Армении от коронавируса скончалось свыше 20 человек

За сутки в Армении от коронавируса скончалось свыше 20 человек

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 4 658 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 750 граждан (16,1%), выздоровело 509 человек, скончалось - 21.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент в медучреждениях страны получают 14 499 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении число случаев заражения достигло 191 491, что составляет 22,6% из общего числа граждан, сдавших тест на коронавирус, при этом выздоровело 172 605 человек (90,1%), количество летальных исходов составило 3 497 (1,8%).


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