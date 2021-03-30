Вторник, 30 Марта 2021 10:54

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что личную роль президента России Владимира Путина в том, чтобы остановить войну в Карабахе, должны помнить все.

"У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду. С Арменией тоже исторически хорошие отношения. У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую. А что касается того, что произошло: Наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну, должны помнить все", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

Напомним, что 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал широкомасштабную агрессию против Арцаха. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.