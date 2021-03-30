Вторник, 30 Марта 2021 10:44

АрмИнфо. Финансовая независимость сделала омбудсмена сильным и надежным партнером в борьбе с пытками. Об этом говорится в открытом письме Генсека Ассоциации по предотвращению пыток (АПП) Барбары Бернат, спикеру Национального Собрания Армении Арарату Мирзояну по вопросу независимости Защитника прав человека как национального превентивного механизма.

При этом в письме подчеркивается необходимость обеспечения законной гарантии финансовой независимости омбудсмена.

"5-я часть 8-й статьи Конституции Армении "О Защитнике прав человека" признана лучшей международной практикой, и АПП предлагает ее другим странам при создании национальных превентивных механизмов", - отмечается в открытом письме Бернат, при этом констатируется, что именно финансовая независимость и другие гарантии независимости сделали армянского омбудсмена таким сильным и надежным партнером в борьбе с пытками и жестоким обращением.

В письме также подчеркивается многолетнее сотрудничество Защитника прав человека Армении с ассоциацией. "Важно, чтобы в тяжелые времена институты, уполномоченные защищать наиболее уязвимые группы в обществе, не только получали поддержку, но и усиливались. А внесение изменений в законодательство без надлежащих консультаций или обсуждения с Защитником прав человека неприемлемо", - добавила Генсек Организации.

"С учетом международных принципов, в том числе Парижских принципов, Конвенции ООН и международных обязательств Армении, необходимо соблюдать 8-ю статью действующего закона <Об омбудсмене> Армении в качестве передового опыта национальных правозащитных учреждений и национальных превентивных механизмов", - отметила Бернат, предложив в будущем обеспечить обсуждение любых законодательных изменений, связанных с финансированием Защитника прав человека при консультации с Омбудсменом.

Ассоциация по предотвращению пыток (АПП) - неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, основная задача которой предотвращение пыток и жесткого обращения с задержанными и заключенными. Организация работает более чем в 90 странах мира. Она является ключевым партнером Комитета Организации Объединенных Наций против пыток (КПП ООН) и Подкомитета ООН по предупреждению пыток (ППП ООН), играя важную роль в оценке деятельности Института по правам человека на этапе аккредитации.

11 марта на заседании правительства был утвержден законопроект, которым власти Армении намереваются лишить Защитника прав человека конституционной гарантии финансовой самостоятельности. Такая самостоятельность предусмотрена конституционным законом <Об омбудсмене>, по которому ежегодный размер ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом на финансирование омбудсмена и его аппарата, не может быть меньше ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом предыдущего года. Кроме того, с баланса офиса защитника прав человека были сняты три автомобиля. Омбудсмен РА, комментируя данную инициативу, обвинил власти Армении в дискриминации и попытке ограничить деятельности Защитника прав человека.