Понедельник, 29 Марта 2021 20:49

АрмИнфо.Минздрав Кипра с 1 апреля официально включил Армению в список стран, откуда на остров можно приезжать туристам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на еженедельно обновляемый реестр деления Минздравом Кипра государств по группам в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации, в дополнение к 32 странам, которые уже находились в <красной группе>, в понедельник в эту категорию вместе с Арменией также были включены Россия, США, Великобритания, Израиль, ОАЭ, Украина, Белоруссия, Грузия, Иордания, Ливан, Бахрейн, Катар и Египет.

Таким образом, пассажиры из этих стран могут не проходить обязательный двухнедельный карантин, если дважды успешно пройдут проверку на отсутствие у них нового коронавируса. Им необходимо иметь на руках свидетельство об отрицательном результате теста на эту инфекцию, который был не ранее, чем за 72 часа до вылета, а затем пройти за свой счет еще один тест на коронавирус в международных аэропортах Ларнака или Пафоса.

Кроме того, необходимо в течение суток перед своим вылетом на остров заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass.