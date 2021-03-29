Понедельник, 29 Марта 2021 19:14

АрмИнфо.В Армении проживают представители порядка 10 национальных меньшинств, в числе которых езиды, ассирийцы, белорусы, украинцы, русские, грузины.

Самой большой общиной является езидская. В нашей стране их численность составляет порядка 40 тыс. человек. Известно, что езиды занимаются в основном земледелием и скотоводством, хотя отдельные представители нации достигают немалых высот в сферах спорта, культуры, науки. Но до сих пор о езидах железнодорожниках мы не знали. Поэтому, чтобы познакомиться с ним лично из дождливого Еревана мы направились на станцию«Эчмиадзин» компании «Южно-кавказская железная дорога», где уже на перроненас ожидал, как он сам и выразился, первый езид-железнодорожник Армении Ташдин Бшарян.

Как и большинство железнодорожников Армении профессиональное образование он получил в Гюмрийском железнодорожном техникуме, после чего в 1983 году приступил к работе на железной дороге в качестве кондуктора. «Особо ничего сложного в моей работе нет. За 38 лет работы я видел уже все, что можно увидеть на железной дороге. Но когда начинал в должности кондуктора было трудно. Все время суетился между вагонами, откреплял, прикреплял их. Работа требовала не только выносливости и физической силы, но и большой ответственности», - вспоминает сегодня начальникстанции.В течение всего профессионального пути на железной дороге Ташдина Бшаряна из года в год повышали по службе. В 1986 году он уже занял пост главного вагонного кондуктора. Впоследствии, в 1993 году он был назначен дежурным по станции. На должности начальника станции «Эчмиадзин» Бшарян служит с 2000 года.

Знакомство наше происходило в кабине дежурного по станции, работа которого находится под его личным контролем. «Я не хочу быть строгим. Люди понимают лучше, когда ты с ними общаешься по-доброму, по-дружески», - делится с нами профессиональными секретами начальник станции. Однако дружеское общение, по его словам, отнюдь не идет вразрез с требовательностью, которая на подобном посту должна быть на высшем уровне. «Все должно работать, как единый механизм», - говорит со всей строгостью Бшарян.

Станция Эчмиадзин, правда, небольшая, но ее начальник прекрасно понимает, что от его распоряжений и качества работы зависит безопасность жизней пассажиров и сохранность грузов.

Позже мы прошли в кабинет управляющего, чтобы на месте ознакомиться с его прямыми обязанностями. Это была просторная, светлая комната, где на столе стояла благодарность от руководства ЮКЖД. Ни кичась своими достижениями в работе, Бшарян скромно улыбаясь, спокойно ждал пока мы дочитаем содержимое на благодарственной грамоте, чтобы продолжить свой рассказ. Однако с особой гордостью он демонстрирует только часы на полке в своем кабинете, которые непрерывно и точно отсчитывают время на станции уже более полувека.

«В мои обязанности входит организация работы всей станции, начиная с проведения инструктажа, обеспечения безопасности поездов и маневровой работы, заканчивая контролем приема и отправления поездов, погрузки-выгрузки вагонов, взвешивания грузов, документирования всего этого процесса. Кроме того от меня требуется выполнение и плановых заданий», - рассказывает Бшарян. Проблем начальник станции, говорит, что не боится: «За столько лет работы на железной дороге у меня уже есть полное представление о том, что может произойти. Поэтому у меня к любому случаю готовы все возможные решения».

Несмотря на то, что у начальника станции определен 8-часовый график работы, работает Бшарян без нормы. Его присутствие на станции может потребоваться и в выходные дни, и в праздничные, и даже в ночные часы. Однако он не сетует, а улыбаясь, говорит: «Если поезд, к примеру, прибыл ночью на выгрузку – значит нужно идти. Работа такая. Надо быть всегда готовым – и я готов».

Ташдин Бшарян хоть и является первым езидом-железнодорожником в пределах Армении, однако, не единственным. Сегодня его сын, который выбрал ту же колею, работает на должности ДПС на соседней с отцом станции. «Принуждений каких-либо не было с моей стороны, - делится Бшарян старший, - но я всегда хотел, чтобы мой сын тоже выбрал эту сферу. Правда, он не мой подчиненный, но, бывает, я провожу и ему инструктаж. Все-таки за плечами 38 лет опыта работы на железной дороге – я через многое проходил, поэтому и подсказываю, если в этом бывает необходимость».

Интересно, что и внуки Ташдина Бшаряна, в точности как и он, прониклись любовью к железной дороге с самого детства. «Из-за них мне часто приходится ездить на работу на электропоезде, чтобы просто прокатить их», - улыбаясь, рассказывает он. При этом собеседник признается, что на работе может позволить себе быть более спокойным, нежели дома в окружении детей и внуков.

При всем грузе ответственности, связанной с административной и организационной частью работы, начальник станции рассказывает, что наибольшую трудность все же составляет общение с людьми: «Люди бывают разные. Во время остановок на станции могут зайти к нам, начать задавать вопросы, а ты начинаешь говорить о том, о чем думаешь. И лучше бы не надо было говорить и вовсе (смеется). Но что делать? Приходится общаться и выслушивать их».

На вопрос, не хотел бы он подняться дальше по карьерной лестнице, Бшарян уверенно сказал, что чувствует себя на этой должности весьма комфортно. «Не хочу менять. Это предел моих сил», - честно признался он.

Спокойный, осмотрительный, требовательный, но в то же время открытый, в чем-то даже мягкий, что, казалось бы, не подразумевает работа на железной дороге.Но работающий четко и уверенно, как не один десяток лет работают те добротные часы, на которые мы обратили внимание в его кабинете. Таким оказался первый и уже точно не последний езид-железнодорожник Армении.