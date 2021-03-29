Понедельник, 29 Марта 2021 18:11

АрмИнфо.29 марта сего года Посол Туркменистана в Республике Армения М.Аязов принял представителей Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, с которыми ведут плодотворное сотрудничество.

На встрече присутствовали искусствовед Нарине Аветисян, заслуженная артистка Армении Анна Маилян, профессора кафедры струнных инструментов Ереванской государственной консерватории им. Комитаса Рубен и Гагик Смбатяны. Нарине Искусствовед Нарине Аветисян принесла в дар Туркменской национальной консерватории им. Маи Кулиевой нотные партитуры канона, фортепьяно и скрипки и попросила передать их своим туркменским коллегам.

Напомним, что с мая 2020 года состоялись четыре онлайн встречи – мастер классы по вокалу, фортепьяно, скрипки и онлайн лекция-концерт по армянскому народному инструменту канон и музыкальным инструментариям туркменского народа.

В ходе встречи состоялся очень продуктивный обмен мнениями по уже проведенным совместным онлайн встречам, а также были обособлены новые направления сотрудничества консерваторий и деятелей искусств двух государств.

В завершение встречи гостям были предложены яства туркменского дастархана.