Понедельник, 29 Марта 2021 18:07

АрмИнфо.Еще один депутат о правящей фракции "Мой шаг" складывает мандат.

Так, согласно заявлению спикера НС РА Арарата Мирзояна, на основании ч.1 ст.155 конституционного закона <Регламент Национального Собрания> депутат НС РА Сурен Григорян представил 29 марта прошение об отставке.

"В соответствии с ч.2 ст.155 конституционного закона <Регламент Национального Собрания>, если в течение одной недели с оглашения прошения об отставке депутат отзывает свое заявление об отставке в письменной форме, спикер НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает свое прошение об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и публикует Председатель НС. С момента опубликования протокола отставка считается принятой", - сказано в заявлении спикера парламента.

Согласно СМИ, Григорян складывает мандат в связи с переходом на новую работу.